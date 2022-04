Suomessa asuvat ukrainalaiset ovat peloissaan ja vaativat Venäjän yhä perusteellisempaa eristämistä: "Venäjän takia ei enää ole turvallista paikkaa"

MTV Uutiset Live kertoo ja näyttää kun tapahtuu. Se on toimitus, joka elää uutispäivää kanssasi.

Tampereen yliopiston tutkijan ja Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry:n toiminnassa mukana olevan Arseniy Svynarenkon mukaan on hienoa, että ihmiset lähtivät sankoin joukoin osoittamaan tukeaan Ukrainalle.

– Kaikki näkevät, että me osoitamme solidaarisuutta Suomessa ja kyllä Ukraina tarvitsee lisää apua.

Suomeen on Venäjän hyökkäyssodan alettua saapunut paljon ukrainalasia. Tilanne on kaoottinen ja huoli omaisista on läsnä joka hetki. Myös se mietityttää, onko omaisuudesta jäljellä mitään sodan loputtua.