Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan Suomi on valmis kaatamaan esitykset vaikka yksin.
Suomi on valmis kaatamaan vaikka yksin EU-komission esitykset yhteisvelkavälineistä, sanoo valtiovarainministeri Riikka Purra tiedotteessaan.
– Jo kesällä toin esille, että Suomi ei tule hyväksymään komission ehdotuksia uusista rahoituskehyksen yhteisvelkaan perustuvista lainavälineistä. Emme vain suhtaudu kriittisesti vaan vastustamme. Suomi siis on valmis kaatamaan vaikka yksin kyseiset esitykset.
Purra sanoo hallituksen vastustavan kahta ehdotettua yhteisvelkavälinettä eli EU:n uutta kriisivälinettä ja Catalyst Europe -välinettä.
– Olen erittäin tyytyväinen, että tästä fundamentaalista lähtökohdasta uutta yhteisvelkaa vastaan hallitus on saanut nyt aikaiseksi kannan, joka on ainoa oikea, Purra lisää.
Purra sanoo hallituksen julkaisseen nyt ensimmäiset kantansa komission tiedonantoon ja rahoituskehyskokonaisuuteen. Asiaa käsitellään seuraavaksi eduskunnassa.
EU:n uusi kriisiväline olisi kooltaan 400–500 miljardin euroa. Komissio on esittänyt välinettä osana EU:n rahoituskehystä vuosille 2028–2034.
Catalyst Europe -välineen avulla EU tarjoaa sen takaamia lainoja investoinneille strategisilla aloilla. EU:n kannalta strategisia aloja ovat muun muassa raaka-aineiden kuten harvinaisten maametallien tuotanto sekä litiumakkujen, vedyn ja lääkeaineiden tuotanto.