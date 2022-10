Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö MTV Uutisille: "Erikoisoperaatio saattaa vaihtua terrorismin vastaiseksi operaatioksi, joka ei tunne rajoja"

Putin oli itse avaamassa siltaa, ja hänen lapsuudenystävänsä on suunnitellut sen. Koko Krimin niemimaa on laittomasti Venäjän itseensä liittämä, samoin kuin Venäjän nyt laittomasti ”kansanäänestyksillä” itseensä liittämät alueet.

–Tämä on myös signalointia. Tämä on signalointia siitä, että Ukraina kykenee kaikille näille viidelle alueelle jotka Venäjä on laittomasti liittänyt itseensä toimimaan ja iskemään – ja Venäjä ei pysty kontrolloimaan sitä.

Muuttuko erikoisoperaatio sodaksi vai terrorismin vastaiseksi operaatioksi?

– Venäjällä on kaksi todellisuutta. Toinen on televisiotodellisuus ja toinen on oma todellisuus. Ja ne eivät ole kohdanneet. On ulkomailla tapahtuva toiminta, tässä suhteessa Ukraina, ja kotimaassa tapahtuva. Mutta nyt ne kohtaavat, koska yhä enempi reserviläisiä kutsutaan sotaan, ja venäläisissä perheissä aletaan puhua enemmän sodasta, Ohra-Aho toteaa.