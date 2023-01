Puolustusvoimat on perustanut uuden vaikuttamisen torjunnan keskuksen

Vuoden alussa perustettu keskus on viralliselta nimeltään laaja-alaisen vaikuttamisen torjunnan osaamiskeskus eli Laava-keskus.

Puolustusvoimien mukaan varautuminen niin sanottuun laaja-alaiseen vaikuttamiseen ei ole asiana uusi. Uutta sen sijaan on asiaan liittyvän koulutuksen koordinointi Laava-keskuksen kautta.

Aikomuksena hyödyntää reserviläisten ammattitaitoa

Kirjallisten vastausten mukaan Laava-keskuksen tehtävänä on järjestää Puolustusvoimien palkatulle henkilöstölle ja reserviläiselle laaja-alaisen vaikuttamisen tunnistamisen ja torjunnan koulutusta.

Kirjallisten vastausten mukaan Laava-keskuksen rooli on koordinoiva. Koulutuksessa tukeudutaan tarvittaessa niin muihin Puolustusvoimien kuin muiden viranomaisten ja organisaatioiden asiantuntijoihin. Tarkoituksena on hyödyntää myös reserviläisten ammattitaitoa ja osaamista.

Suomessa korostuvat sotilaallinen painostaminen ja voimankäyttö

Mitä laaja-alainen vaikuttaminen on? Hallituksen vuoden 2021 puolustusselonteossa sille on omistettu kokonainen sivu. Sen mukaan laaja-alainen vaikuttaminen on sotilaallisessa varautumisessa käytettävä uhkakuva, joka pitää sisällään sekä niin sanotun hybridivaikuttamisen että myös avoimen sotilaallisen voimankäytön.