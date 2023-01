Ulkovallat yrittävät nyt kuumeisesti selvittää, millainen Nato-maa Suomesta tulee – Venäjä jättänyt lähelle vain neljänneksen vanhasta sotilasvahvuudesta

Puolustusvoimien sotilastiedustelu on seurannut viimeisen vajaan vuoden aikana sitä, miten Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut Suomen lähialueilla oleviin joukkoihin.

– Venäjän maavoimatyyppisiä joukkoja on huomattavasti vähemmän Suomen lähialueilla. Niiden määrä on alle neljännes siitä, mitä se oli vuosi sitten, ennen 24. helmikuuta alkanutta hyökkäystä. Joukkoja on lähtenyt pois. Suunta on ollut etelä ja takaisinvirtausta ei ole juurikaan tapahtunut, kertoo Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, kontra-amiraali Juha Vauhkonen.