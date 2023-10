Puolustusvoimat mukaan jengirikollisuuden torjumiseen Ruotsissa – tätä se tarkoittaa

Torstaisesta toimeksiannosta raportoidaan Strömmerin mukaan hallitukselle ensimmäisessä vaiheessa huhtikuussa ja loppuraportti on tulossa ensi vuoden syksyllä. Ministeri kuitenkin korostaa, että raportti ei ole toimeksiannon tarkoitus vaan poliisin ja puolustusvoimien yhteistyötä on tehostettava välittömästi.

Uusia yhteistyötapoja hakusessa

Toimeksiannon tarkoituksena on myös löytää uusia yhteistyötapoja poliisin ja puolustusvoimien välillä nykyisen lainsäädännön puitteissa. Yksi tällainen on niin sanottu kohteen valintaan liittyvä analyysi, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT saamiinsa tietoihin viitaten.

Puolustusvoimissa on osaamista kohdevalinta-analyysin käytössä. Kyse on tietoaineistojen analysoinnista, jonka avulla voidaan ennakoida, missä seuraava hyökkäys saattaa tapahtua.

Toiveissa on, että tätä menetelmää voitaisiin soveltaa jengirikollisuuden torjunnassa. Näin voitaisiin ennakoida, missä seuraavan räjähdyksen tai ampumisen odotetaan tapahtuvan.

Poliisiylijohtaja Anders Thornberg on aiemmin maininnut, että kohdevalinta-analyysissa on kyse asiantuntemuksesta, johon poliisi haluaa puolustusvoimien apua. Tästä on puhunut myös pääministeri Ulf Kristersson.