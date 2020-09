Puolustusministeri Kaikkoselta viesti hävittäjähankinnan lykkäämistä haikaileville: "Vastaus on yksiselitteinen"

Poliitikoista etenkin vasemmistoliiton riveistä on kuultu puheenvuoroja, joiden mielestä kymmenen miljardin euron hankintaa tulisi lykätä esimerkiksi koronasyistä.

Puolustusministeri Kaikkonen lähetti puheessaan viestin: sotilaallisiin kriiseihin on varauduttava hyvissä ajoin, "jo hyvän sään aikana".

"Hankintaa ei voi lykätä"

Kaikkosen mukaan mahdollisuutta hävittäjähankinnan lykkäämiseen on tarkasteltu useita kertoja.

– Vastaus on yksiselitteinen – hankintaa ei voi lykätä. Ensimmäiset uudet koneet on saatava maahamme vuonna 2025, Kaikkonen totesi.

Puolustusvoimissa 42 koronatapausta

Kivisen mukaan koronatilanteen hallinnassa on käytetty samoja toimintatapoja kuin sotilaallisessa kriisissä käytettäisiin.

– Koronatilanteen hallinta on toistaiseksi mennyt ihan kohtuullisesti. Tähän mennessä Puolustusvoimissa on sairastunut virukseen 42 henkilöä, joista 18 on varusmiehiä ja 24 henkilökuntaan kuuluvaa, Kivinen kertoi.