Puolustus- ja ulkoministerit kommentoivat niukasti tasavallan presidentin matkaa Washingtoniin – "En usko, että hänellä on hakemusta taskussaan"

– Hyvä, että tasavallan presidentti Niinistö jatkaa aktiivista vuoropuhelua eri suuntiin. On tärkeätä, että kanavat ovat auki. Akuutti turvallisuustilanne on varmaan aiheena, mutta presidentti kertoo itse tapaamisen jälkeen sisällöstä. Olin tietoinen matkasta. Mahdollisesta Nato-jäsenyydestä päättää eduskunta. En usko, että hänellä (Niinistöllä) on hakemusta taskussaan mennessään Washingtoniin, Kaikkonen kommentoi.