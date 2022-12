Live kello 18: Pekka Haavisto pitää tiedotustilaisuuden Ruotsin ja Yhdysvaltain ulkoministerien kanssa

– On tärkeää käydä säännöllistä vuoropuhelua Yhdysvaltojen kanssa Euroopan turvallisuudesta. Suomi on sitoutunut tukemaan Ukrainaa yhteistyössä EU:n ja kumppaneidemme kanssa. Arvostamme Yhdysvalloilta saamaamme tukea Suomen Nato-jäsenyydelle, Haavisto totesi aiemmin tiedotteessa.

Huomenna Haaviston matkan on määrä jatkua Washingtonista New Yorkiin, jossa hän tapaa YK:n pääsihteeri António Guterresin ja YK:n johtohenkilöitä, jotka vastaavat rauhanrakennus- ja humanitäärisistä kysymyksistä. Näissä keskusteluissa on määrä puhua Venäjän hyökkäyssodan kansainvälisistä vaikutuksista sekä ajankohtaisista alueellisista tilanteista esimerkiksi Lähi-idän, Persianlahden ja Afrikan sarven alueella.