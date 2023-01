Puolueiden nuorisojärjestöt kävivät hallitusneuvottelut – perussuomalaiset ulos: "Hain vastuunkannon hallitusta"

– Olemme päässeet hyvään vauhtiin. Vielä on muutamia asioita kesken, mutta iso kuva on selvillä ja talouden raamit on sovittu, niin eiköhän me saada tämä puolen päivän aikoihin pakettiin, Kokoomusnuorten puheenjohtaja Ida Leino sanoo MTV:n Huomenta Suomessa.