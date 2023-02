Koulutus ja mitä sille pitäisi tehdä kiihdytti puoluesihteerit Huomenta Suomessa päällehuuteluun – "Höpö höpö!"

– Tästä voidaan syyttää vain punavihreää hallitusta. Siinä on paljon korjaamista. Inkluusio-ohjelmia ja kaikkia näitä pitää korjata sellaiseksi, että pystymme tekemään suomalaisen koulutusjärjestelmän kunnianpalautuksen, Luukkanen sanoi.

– Eikö olisi hyvä Anna, kun me saataisiin ne sieltä pois? Luukkanen kysyi siirtäen vastausvuoron Mäkipäälle.

– Palataanpa nyt faktoihin siinä mielessä, että Marinin hallitus on ensimmäinen pitkiin pitkiin aikoihin, vuosikymmeniin, kun on käännetty koulutusleikkausten suunta, missä myös perussuomalaiset on ollut mukana, Mäkipää sanoi.