Puoltaako perustuslakivaliokunta liikkumisrajoituksia? Seuraa tiedotustilaisuutta suorana kello 14.30

Pian selviää, näkeekö eduskunnan perustuslakivaliokunta korjattavaa hallituksen esityksessä liikkumisrajoituksista. Hallitus on katsonut, että liikkumisrajoitukset olisivat tarpeellisia pahimmilla epidemia-alueilla eli käytännössä pääkaupunkiseudulla ja Turussa.

Hallitus on perustellut liikkumisrajoitusten tarvetta sillä, että näillä alueilla tartunnanjäljitys on kuormittunut ja erikoissairaanhoidon kantokyvyn on pelätty ylittyvän lähiviikkoina.