Puolet kaukoliikenteen junista tänään liikenteessä – kiskobussit ja yöjunat ajetaan normaalisti

VR:n kaukoliikenteen junavuoroista ajetaan tänään noin puolet. VR:n mukaan osa junista perutaan ja osa korvataan linja-autoilla.



Junavuorojen peruutukset koskevat myös osittain lähijunaliikennettä. Sen sijaan kiskobussit ja tulevan yön yöjunat ajetaan normaalisti.



VR:n kaukoliikennejohtaja Piia Tyynilä ennakoi tiistaina, että lähijunaliikenne normalisoituu huomisen aikana. Hänen mukaansa tavoitteena on, että hiihtolomaliikenne sujuu mahdollisimman normaalisti perjantaina.



Junaliikenteen on tarkoitus käynnistyä sitä mukaa, kun VR on tarkastanut junakalustonsa.



VR perui eiliseltä kaikki kaukoliikenteen junavuorot, koska junakaluston pyörissä oli havaittu ratavaurioiden aiheuttamia lovia. Ratavaurio vahingoitti laajasti VR:n junakalustoa, sillä yli 70 prosenttia yhtiön junakalustosta käytti vaurioitunutta rataa.



Väylävirasto tarkasti yli 700 kilometriä rataa. Ratavaurion vikakohta paikannettiin Lahden ja Kouvolan välille Mankala–Niinimäki-rataosalle. Radasta löydettiin tarkastuksissa ympärilyöntivikoja, jotka ovat radassa olevia monttuja tai pieniä kuoppia molemmissa kiskoissa.



Rata on VR:n mukaan korjattu ja turvallinen ajaa.