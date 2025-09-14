Kaksi junaa on suistunut raiteilta eri osissa Leningradin aluetta Venäjällä varhain tänään. Toisen junan kuljettaja on kuollut turmassa, kertoivat alueviranomaiset.

Veturinkuljettajan kuolemaan johtanut raiteilta suistuminen tapahtui, kun pelkkä veturi suistui kiskoilta lähellä Semrinon asemaa Hatsinan alueella. Toisessa tapauksessa veturi ja 15 tyhjää kemikaalivaunua suistuivat raiteilta rataosuudella, joka sijaitsi ensimmäistä turmapaikkaa etelämpänä. Tämä turma ei viranomaisten mukaan vaatinut henkilövahinkoja.

Viranomaisten mukaan turmia tutkitaan mahdollisena sabotaasina.

Myöhään eilen kolme ihmistä kuoli rautatiellä tapahtuneessa räjähdyksessä Orjolin alueella Länsi-Venäjällä.

Venäjän rautateillä on tapahtunut toistuvasti sabotaaseja, joista Venäjä on syyttänyt Ukrainaa. Ukraina ei ole kertonut olevansa tekojen takana, mutta on muistuttanut, että rautateitä pitkin kuljetetaan joukkoja ja kalustoja Ukrainan sotarintamalle.