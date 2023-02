Puola painostaa Turkkia hyväksymään Ruotsin Nato-jäseneksi

Morawieckin mukaan Puola on yks niistä maista, jotka haluavat Ruotsin ja Suomen Natoon mahdollisimman nopeasti.

Morawiecki painottaa, että Puolalla ja Turkilla on erittäin hyvät suhteet.

Asian yhteydessä Morawiecki sanoi, että Turkki on kiinnostunut amerikkalaisesta F-16-hävittäjästä.

Turkki on jarruttanut sekä Suomen että Ruotsin jäsenyysprosessi eikä ole ratifioinut jäsenyyksiä. Turkki on sanonut, että sillä on erityisesti ongelmia Ruotsin jäsenyyden hyväksymisessä.