Punaisen Ristin edustaja varoittaa pahenevista luonnonkatastrofeista: "Ennakoivaa toimintaa on lisättävä"

Rahoitusta paikalliselle tasolle

Esimerkiksi hirmumyrskyjen etenemistä voidaan nykyään ennustaa. Chapagain nostaa onnistuneesta ennakoinnista esimerkiksi Bangladeshin. Kun on ollut olemassa valmis varautumisprotokolla, on paikallisille voitu jakaa rahallista avustusta jo syklonin lähestyessä, jolloin he ovat pystyneet itse evakuoimaan itsensä alueelta.

"Puolueettomuus on välttämätöntä"

Yksi periaatteista on puolueettomuus, joka on herättänyt keskustelua myös Ukrainan sodan yhteydessä.

– On muita organisaatioita, jotka voivat olla puolueellisia, ja se on aivan ok. Mutta meillä on oltava ainakin yksi, joka toimii puolueettomasti.