Pullosta päähänsä saanut Novak Djokovic hävisi yllättäen – paljasti lukuisat oireet: "Vertakin tuli"

– Näitte videolta, mitä tapahtui hyvin selvästi. Se oli todella epäonnekasta ja erittäin odottamatonta. En edes katsonut ylöspäin. Tunsin vain kovan iskun päähäni. Se on vaikuttanut minuun paljon, Djokovic alustaa Tennis-infinityn mukaan .

– Nukuin kohtalaisesti. Minulla oli päänsärkyjä. Eilen oli jo hyvä päivä, joten ajattelin, että tilanne on ok. Ehkä se onkin, mutta ehkä ei. Tarkoitan, että tänään kentällä tuntui kuin olisin täysin eri pelaaja. Ei ollut rytmiä, ei tempoa, ei tasapainoa missään lyönneissä. Tilanne on hieman huolestuttava, Djokovic kommentoi.