Mika Kojonkoski paaluttaa Suomen mäkihypylle kovat tavoitteet – "Nyt ei ole kysymys vain Mika Kojonkosken show'sta"

– Tavoitteena on, että neljän vuoden päästä meidät tunnettaisiin siitä, että Suomi ei ole kuihtuva mäkihyppymaa, vaan takaisin vahvojen mäkihyppymaiden joukossa, hän paalutti.

– Suomi on ollut viimeiset kymmenen vuotta maiden välisessä maailmancupissa sijoilla 8–11. Keskimäärä maailmancupin pisteissä on ollut 300–400. Jos kiivetään ensi ja sitä seuraavalla kaudella 1 000 pisteeseen. Sitten taistellaan kuuden voimakkaan (Itävalta, Slovenia, Saksa, Norja, Japani ja Puola) kanssa neljän vuoden periodilla. Silloin tämä projekti on ollut täysosuma.