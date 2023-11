Puhemiesneuvosto käsitteli mielenilmausta täysistunnossa – Halla-aho: Työryhmä tutkii, onko työkalupakki riittävä

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) kertoo MTV Uutisille, että eduskunnan turvallisuusosastolta on saatu asiasta raportti, jonka mukaan tilanteessa on toimittu vallitsevien käytäntöjen mukaisesti. Halla-ahon mukaan häiriöön on myös reagoitu olemassa olevien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.