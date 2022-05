Puhemies Vanhanen: Ruotsin Nato-aikataulu ei vaikuta Suomen eduskuntaan – "Ei sillä ole mitään merkitystä"

Suomessa eduskunta aloittaa käsittelyn maanantaina kello 10. Vanhasen mukaan on edelleen mahdollista, että päätöskin tulee jo maanantaina. Silloin puheenvuoroja ehtisi olla noin 60–70.

– Se ei tarkoita mitään toivetta. Edustajille ei saa syntyä sellaista tunnetta, että heidän puheoikeuttaan jotenkin rajoitettaisiin. Tämä on tärkeä päätös ja jokaisen pitää kokea, että ennen äänestystä kaikki on sanottu, Vanhanen painottaa.

Puhemies toivoo työrauhaa eduskuntaan

Vanhasen mielestä on erittäin tärkeää, että asiaan ei sisälly minkäänlaista painostusta eikä prässäystä, vaan myös eri mieltä olevat edustajat kokevat, että heillä on aito mahdollisuus sanoa sanottavansa.

Tästä syystä Vanhanen aikoo kertoa myös oman Nato-kantansa vasta, kun eduskunta on päätöksensä tehnyt.

Vanhanen ei ennakoi jarrutuskeskustelua täysistuntoon. Hänen mielestään tapa, jolla prosessi on eduskunnassa edennyt, on ollut sellainen, että kaikkia on kuultu.