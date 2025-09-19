400 metrin aitojen tuore maailmanmestari Rai Benjamin oli menettää maailmanmestaruutensa hänestä tehdyn protestin vuoksi.

Protestin taustalla oli loppusuoran tilanne, jossa Benjamin osui voimalla viimeiseen aitaan.

Osuman voimasta kaatunut aita osui viereisen radan aitaan, joka liikahti eri asentoon.

Protesti meni hetkellisesti läpi ja Benjamin diskattiin. Benjaminin tiimi teki vastaprotestin, joka meni yhdysvaltalaisen onneksi läpi ja Benjamin sai kuin saikin pitää maailmanmestaruutensa.

Benjamin kertoi MTV Urheilulle tuntemuksistaan kuultuaan ensimmäisen kerran protestista.

– Ajattelin, että hitto oikeastiko? Kaikista ihmisistä se tapahtuu juuri minulle. Siinä hetkessä minun piti vain pitää tunteeni kurissa, ja selvittää, mistä oli kyse. Ja odottaa, koska ei siinä ollut paljoakaan, mitä olisin voinut tehdä. Luotin, että tiimini puhuu puolestani tuomareille. Olen onnellinen, että tilanne kääntyi edukseni, Benjamin kertoo.

28-vuotias Benjamin aitoi mestariksi ajalla 46,52. Taakse jäi jopa matkan maailmanennätysmies Karsten Warholm, joka putosi kokonaan ulos mitaleilta.

– Kisa oli erinomainen ja suunnitelmani oli täydellinen. Toivon, että olisin selvittänyt viimeisen aidan hieman paremmin. Jos olisin, niin uskon, että olisin ollut aika lähellä maailmanennätystä. Tuntuu hyvältä tiedostaa, että se on saavutettavissa. Minun on vain oltava mukana nopeissa kisoissa ja laitettava itseni ajoissa siihen asemaan.