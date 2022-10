Professori yllättyi Olkiluoto 3:n vaurioista – "Tämä estää voimalan käyttämisen"

– Tämä on voimalaitoksen käytön kannalta iso asia. Syöttövesipumppu on hyvin tärkeä komponentti turbiinilaitoksella. Se pumppaa puhdasta vettä, sanoo professori Hyvärinen.

– TVO on kertonut, että säröt ovat pumpun juoksupyörässä, joka on vinhaa vauhtia pyörivä tärkeä osa pumpun sisällä. Se antaa vedelle vauhtia, hän jatkaa.

– Tämä estää voimalan käyttämisen ja varsinkin se, että se on kaikissa näissä pumpuissa. Se aiheuttaa nyt sen, että ne täytyy kaikki korjata.

"Pumppu ei ole mitenkään erikoinen laite"

– Tämä onkin vähän yllättävää. Pumppu ei sinänsä ole mitenkään erikoinen laite. Tämän tyyppisiä keskipakopumppuja on maailmalla muutenkin, ja tämä on kokenut pumppuvalmistaja. Voi olla, että siinä on voimalaitoksen koon takia jotain vähän epätyypillistä, Hyvärinen arvioi.