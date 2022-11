Olkiluoto 3:n uusimmat vauriot ovat poikkeuksellisia, sanoo asiantuntija – tästä jatkuvat viivästykset voivat johtua

– Se, että uusissa pumpuissa esiintyy ihan lyhyen käytön jälkeen mekaaninen vika, särö, on kyllä harvinaista.

Lokakuussa havaittujen vaurioiden syynä voivat olla esimerkiksi mitoitus- tai valmistusvirheet tai se, että laitteita on käytetty tavalla, joihin niitä ei ole suunniteltu.

– Laitteet ja rakenteet rikkoutuvat, jos ne on mitoitettu tai valmistettu väärin tai jos niitä käytetään väärin. Ei kukaan pysty sanomaan tällä hetkellä, mikä on todennäköisin syy. Tietysti erilaisia veikkauksia liikkuu ammattipiireissä, mutta odotetaan nyt, että tutkimukset valmistuvat.

Hyvärinen ei usko, että osat olisi mitoitettu väärin. Myös tahallinen sabotaasi on käytännössä epätodennäköinen vaihtoehto, koska vaurioituneet osat sijaitsevat pumppujen sisällä. Yhtä lailla virheet valmistus- tai käyttövaiheessa eivät vaikuta todennäköisiltä, vaikkakaan Hyvärinen ei halua arvioida eri vaihtoehtojen todennäköisyyttä.

– Kyseessä on aika tavallinen osa, ja vaikka voimalaitos on iso, ei se nyt valtavan iso ole verrattuna siihen mitä laitosvalmistaja ja heidän pumppuvalmistajansa ovat aiemmin tehneet.

Olkiluoto 3:n piti alun perin valmistua jo vuonna 2009. Sittemmin säännöllisen sähköntuotannon aloittaminen on viivästynyt lukuisia kertoja muun muassa testauksessa ilmenneiden häiriöiden ja säätötarpeiden vuoksi.

– Ei tämä (viivästyminen) ole kyllä mikään luonnonlaki. Maailmalla on hankkeita, joissa laitoksia on tehty paljon nopeammassa tahdissa, että kyllähän tämä on ollut jossain määrin poikkeuksellista.