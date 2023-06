Priyanka Chopra Jonas muisteli Citadel-sarjan kohtausta, joka aiheutti hänelle mustelmia joka paikkaan: "Mietin, miksen ajatellut sitä"

Näyttelijä Priyanka Chopra Jonas, 40, näyttelee uudehkossa Prime Videon Citadel-toimintasarjassa Nadia Sinh -nimistä Citadel-järjestön agenttia, jonka muistot on pyyhitty puhtaaksi. Hänen vastanäyttelijänsä on Richard Madden niin ikään toisen agentin, Mason Kanen, roolissa. Sarjassa he ovat entisiä rakastavaisia.