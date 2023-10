Priscilla-elämäkertaelokuvan traileri julki! Ei sisällä yhtään musiikkia Elvikseltä

Sofia Coppolan Priscilla-elämäkertaelokuvan traileri julkaistiin 2. lokakuuta. Elokuva kertoo E lvis Presleyn ex-vaimosta Priscilla Presleystä , 78, ja pohjautuu Priscillan vuonna 1985 julkaistuun kirjaan Elvis and Me.

Silmiinpistävä asia trailerissa on, ettei se sisällä lainkaan Elviksen musiikkia. On aiemmin kerrottu, että Coppolalta on evätty pääsy siihen.