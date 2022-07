Prinssi William ja herttuatar Catherine uhmasivat kuningatar Elisabetia: "Kutsutaan varmasti Windsoriin selittämään tekosensa"

Prinssi William ja herttuatar Catherine uhmasivat tiettävästi kuningatar Elisabetin vakaata toivetta ja matkustivat hiljattain lapsineen kesälomakohteeseensa helikopterilla. Lähteiden mukaan Elisabet olisi tehnyt perhepiirissään erittäin selväksi, ettei hän hyväksy vaarallisena pitämäänsä helikopteria kuninkaallisten kulkuneuvona – varsinkaan, jos sen kyydissä on useampi kruununperijä.

William on kruununperimysjärjestyksessä toisena isänsä prinssi Charlesin jälkeen. Kolmantena kruununperimysjärjestyksessä on Williamin ja Catherinen esikoinen, 9-vuotias prinssi George. Williamilla ja Catherinella on lisäksi kaksi nuorempaa lasta: 7-vuotias prinsessa Charlotte ja 4-vuotias prinssi Louis.