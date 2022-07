– Niin kauan kuin heillä on toisensa, heillä on kaikki. Tulevat kuninkaamme ja kuningattaremme, toinen ihastelee.

Parin viikko on ollut urheilutapahtumien täyteinen. Aikaisemmin tällä viikolla he olivat paikan päällä All England Lawn Tennis and Croquet Clubilla seuraamassa Wimbledonin tennisturnausta.