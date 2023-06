Huumepaljastuksia tehneen prinssi Harryn Yhdysvaltain viisumitiedot halutaan julkiseksi – tuomari aloitti kuulemisen kanteeseen liittyen

Liittovaltion tuomari on alkanut kuulla perusteluja liittyen kanteeseen, jossa haetaan p rinssi Harryn Yhdysvaltain viisumitietojen julkistamista, kertoo BBC .

Yhdysvaltain viisumihakemuksissa kysytään tämänhetkisestä ja aiemmasta huumeiden käytöstä, ja huumeiden käyttöä voidaan pitää perusteena evätä viisumihakemus. Maahanmuuttoviranomaisilla on kuitenkin harkintavalta tehdä lopullinen päätös useiden tekijöiden perusteella.

On epäselvää, minkälaisella viisumilla Harry saapui Yhdysvaltoihin. Hän ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan muuttivat Yhdysvaltoihin vuoden 2020 alussa, kun he vetäytyivät kuninkaallisista velvollisuuksistaan Isossa-Britanniassa. Meghan on Yhdysvaltain kansalainen.