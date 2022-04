Prinssi Harry paljastaa Archie-poikansa perineen häneltä yhden erikoisen piirteen: "Yritän aina pitää sen"

Prinssi raotti haastattelun aikana verhoa myös muun muassa perhe-elämäänsä. Prinssillä ja tämän vaimolla herttuatar Meghanilla on kaksi lasta, 2-vuotias Archie ja 10-kuukautinen Lilibet.

Harry kertoi haastattelussa millaista perheen elämä on ollut koronapandemian aikana. Prinssi sanoi kokevansa, että kotoa käsin työskenteleminen lasten läsnä ollessa on haastavaa, ja että etenkin parin esikoisella on tapana keskeyttää vanhempiensa työpuhelut.