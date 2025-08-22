Prinsessa on maannut koomassa kolme vuotta – nyt Thaimaan hovi rikkoi hiljaisuutensa

Koomassa oleva Thaimaan prinsesssa Bha sai sairaalassa vakavan infektion.

Thaimaan hovi tiedottaa harvinaisella tavalla kuninkaan Rama X:n, eli Maha Vajiralongkornin, vanhimman tyttären prinsessa Bajrakitiyabha Mahidolin voinnista, joka on ollut koomassa sairaalassa kolme vuotta, kertoo People.

Prinsessa Bhana tunnettu 45-vuotias kuninkaallinen sai vuoden 2022 joulukuussa sydänsairaudesta johtuneen sydänpysähdyksen ja on ollut koomassa siitä lähtien.

Hiljattain kuninkaallinen perhe tiedotti, että bangkokilaisessa sairaalassa olevan prinsessan lääkärit olivat havainneet vakavan infektion tämän verenkierrossa ja että tätä lääkitään tällä hetkellä tilan vakauttamiseksi verenpainetta stimuloivilla lääkkeillä sekä antibiooteilla.

– Lääkärit ovat kertoneet, että prinsessan keuhkot sekä munuaiset toimivat lääketieteellisten laitteiden sekä lääkkeiden avulla, tiedotteessa kerrotaan.

Aiemmin elokuussa uutisoitiin, että prinsessa Bhan heikentynyttä munuaistoimintaa pyritään korvaamaan "laajakirjoisilla antibiooteilla" sekä dialyysihoidoilla.

Prinsessa Bhan ajateltiin olevan Thaimaan seuraava kruununperijä ennen hänen vaipumistaan koomaan./All Over Press

Thaimaan kuninkaalliset ovat pysyneet vaitonaisina prinsessan tilanteesta, johon liittyen on julkaistu ainoastaan neljä lausuntoa niiden vuosien aikana, kun Bha on ollut sairaalahoidossa.

Bha on 73-vuotiaan kuningas Raman ja tämän ensimmäisen vaimon Soamsawali Kitiyakaran vanhin lapsi. Ennen sairastumistaan Bha työskenteli niin YK:lle kuin toimi Itävallan Thaimaan suurlähettiläänä. Hän on opiskellut lakia sekä kansainvälisiä suhteita sekä Thaimaassa että Yhdysvalloissa. Bha on myös tehnyt työtä parantaakseen vangittujen naisten kohtelua Thaimaassa ja muualla maailmassa.

Kuningas Ramalla on seitsemän lasta, joista vaan kolmella on kuninkaalliset tittelit, kertoo Time. Rama ei ole nimennyt ketään lapsistaan perijäkseen.

Rama sai viisi lasta toisen vaimonsa Yuvadhida Polpraserthin kanssa, mutta pariskunnan avioeron jälkeen ex-puoliso lapsineen muutti Englannin kautta Yhdysvaltoihin.

Lähteiden mukaan ex-vaimo ja tämän neljä poikaa karkotettiin Thaimaasta, vaikka lapset olisivat kruununperimysjärjestyksessä seuraavina. Yksi lapsista palasi Thaimaahan vuonna 2023, mikä sai aikaan huhumyllyn kruununperimykseen liittyen.

Thaimaan kuningas Rama roikkuu kohuotsikoissa Euroopassa, mutta hänen kotimaassaan hallitsijan kritisoiminen on ankarasti kiellettyä./All Over Press

Tällä hetkellä kuitenkin uskotaan, että kruunu olisi päätymässä kuninkaan nuorimman lapsen, 20-vuotiaan prinssi Dipangkorn Rasmijotin päähän, joka on Raman ja tämän kolmannen vaimon Srirasmi Suwadeen, ainoa lapsi.

Thaimaan kuningas Rama on ollut otsikoissa maailmalla muun muassa naissuhteidensa takia. Kuninkaalla on ollut useita virallisia vaimoja sekä jalkavaimoja.