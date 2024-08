Norjan pääministeri kommentoi prinsessa Mette-Maritin Marius-pojan pahoinpitelytapausta

Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre kommentoi perjantaina 16. elokuuta kruununprinsessa Mette-Maritin pojan Marius Borg Høibyn pahoinpitelytapausta. Borg Høiby pidätettiin sunnuntaina 4. elokuuta epäiltynä kumppaninsa pahoinpitelystä. Kuluvalla viikolla Borg Høiby myönsi pahoinpitelyn ja pyysi anteeksi, kertoen kärsivänsä mielenterveysongelmista sekä huumeriippuvuudesta.

Pääministeri Støre totesi lausunnossaan, että hänen ja muiden puoluejohtajien mukaan "monarkia pysyy lujana" vaikka sen sisällä on viime aikoina myrskynnyt.

– En aio kommentoida yksityiskohtia siitä, mitä olemme seuranneet viime päivinä, mutta tämä on perhe, jolla on joitakin hyvin selkeitä haasteita, mikä koskee myös monia muita perheitä Norjassa. Toisin kuin he, tämä perhe joutuu kestämään täysissä parrasvaloissa. Voin kuvitella, että se on suuri taakka, pääministeri totesi Norjan yleisradion NRK:n mukaan.

– Tämä on hetki, jolloin pysähdymme ja tunnustamme, että kyseessä on perhe. Ja perheissä on myös haasteita sekä ongelmia, myös tässä perheessä.

Støre myös totesi uskovansa Norjassa olevan vahva tuki kuningasperheelle sekä monarkialle ja kehui kuninkaallisten tekemään työtä.

Prinsessa Mette-Marit ei ole kommentoinut julkisesti vanhimpaan lapseensa kohdistuneita syytöksiä. Mette-Marit on työssään Hänen puolisonsa kruununprinssi Haakon antoi lyhyen lausuntonsa

– Se on vakava asia, kun mukana on poliisi, Haakon kertoi Dagbladetinmukaan Pariisissa 7. elokuuta, missä hän on kannustamassa Norjan olympiatiimiä.

– Ei ole oikein mennä yksityiskohtiin. Tämä koskee minuakin, mutta olen täällä kannustamassa joukkuettamme olympialaisissa. Täällä tapahtuu fantastisia saavutuksia, Haakon jatkoi.

Ainakin kaksi Borg Høibyn entistä kumppania on norjalaismedioiden mukaan kertonut omilla sosiaalisen median tileillään, että myös he olisivat kokeneet sekä fyysistä että henkistä väkivaltaa suhteidensa aikana Borg Høibyn kanssa.