Norjalaismediat: Prinsessa Mette-Maritin Marius-pojan pahoinpitelysyytöksistä lisää tietoa – ex-tyttöystävältä rajuja väitteitä

Norjalainen VG -lehti kertoo lähteisiinsä nojaten uutta tietoa Borg Høibyn tapauksesta. Väitetty pahoinpitely on lehden mukaan tapahtunut sunnuntain vastaisena yönä 4. elokuuta uhrin asunnossa Oslon Frognerissa Borg Høibyn mentyä asunnolle. Lehden tietojen mukaan Borg Høiby ja uhri olisivat olleet suhteessa.

Oslon poliisipiiri tiedotti viikon alussa, ettei poliisilla ole tietoa siitä, että uhri olisi saanut tilanteessa vakavia vammoja, mutta tutkinnan osana on selvittää uhrin vammojen tarkka laajuus.

– Ja vastatakseni kysymyksiin: Kyllä. Kyseinen henkilö on aiemmin kohdistanut minuun henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Psyykkinen väkivalta on ollut minulle kaikkein raainta.

– On vain tärkeää korostaa sitä, mitä monet ihmettelevät: tätä on tapahtunut ennenkin. Ja tämä on lopetettava nyt. Se, että yhä useammat naiset joutuvat alttiiksi tälle, ei voi enää jatkua, ja tunnen velvollisuudekseni jakaa sen.