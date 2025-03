Prinsessa Madeleine tekee uuden aluevaltauksen

Prinsessa Madeleine lähtee mukaan kauneusbisnekseen.

Prinsessa Madeleinen virallisella Instagram-tilillä kerrottiin 24. maaliskuuta, että hän lanseeraa uuden luonnonkosmetiikkasarjan nimeltään MinLen. Sarja on kehitetty yhteystyössä tunnetun, sveitsiläisen luonnonkosmetiikkabrändin Weledan kanssa.

– MinLen on Euroopan ensimmäinen luonnollinen, vastuullinen ja monisukupolvinen ihonhoitomerkki, joka on luotu sekä nuorten että kasvavien perheiden tarpeet huomioon ottaen. Tuotevalikoimamme lanseerataan virallisesti loppukesästä, ja koska kyseessä on yksityinen aloite, käytän MinLenin kanssa tekemässäni työssä nimeäni Madeleine Bernadotte. Odotan innolla, että pääsen pian kertomaan teille lisää, Madeleine kertoi Instagramissa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Madeleinen yrityksen perustamisesta kerrotaan myös Ruotsin hovin verkkosivuilla. Hovi näkee Madeleinen yksityisen yritystoiminnan sellaisena, että se voidaan yhdistää hänen asemaansa kuninkaallisena, ja päätös on tehty kuninkaallisen perheen kanssa käydyissä keskusteluissa.

– Hän osallistuu ja hoitaa virallisia tehtäviä tarpeen mukaan ja kuninkaan pyynnöstä. Sen sijaan prinsessa on jo vuosia ollut mukana World Childhood Foundationissa ja erilaisissa suojelujärjestöissä. Prinsessan yritysvelvoitteet eivät vaikuta hänen työhönsä näissä järjestöissä. Prinsessan päälinjana on edelleen keskittyä lasten parhaaseen etuun, hovin sivuilla kerrotaan.

Madeleine on naimisissa Chris O’Neillin kanssa ja heillä on kolme lasta: prinsessa Leonore, 11, prinssi Nicolas, 9, ja prinsessa Adrienne, 6.