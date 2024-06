Lähde: Prinsessa Catherine harkitsee piipahdusta kansalaisten eteen kuningas Charlesin juhlapäivänä

Syöpähoitojaan jatkavan prinsessa Catherinen , 42, kerrotaan sisäpiirilähteiden mukaan harkitsevan yllätysesiintymistä muiden kuninkaallisten rinnalla Buckinghamin palatsin parvekkeella Trooping the Colour -paraatipäivänä 15. kesäkuuta, kertoo Independent .

Trooping the Colour -tapahtumalla juhlistetaan virallisesti monarkin, kuningas Charlesin, 75, syntymäpäivää, vaikka tämän varsinainen syntymäpäivä on marraskuussa. Yksi juhlan odotetuimmista hetkistä on se, kun kuninkaallinen perhe kokoontuu Buckinghamin palatsin parvekkeelle katsoman ilmavoimien ylilentoa ja tervehtii samalla kansaa.