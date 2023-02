Prinsessa Catherine yllätti äärimmäisen flirttailevalla eleellä prinssi Williamia kohtaan – huuliltalukija tulkitsee, mitä ennen "pepputaputusta" sanottiin

View this post on Instagram

Kohina sosiaalisessa mediassa on käynyt kuumana ihmisten arvuutellessa sitä, mitä Catherine sanoi yllättävän hetken aikana Williamille. Huuliltalukija Sophia Martellin mukaan Catherine olisi taakse katsottuaan nähnyt jotain, ja oli tiedustellut mieheltään, näkikö hän saman asian.

Kehonkieliasiantuntija Judi James puolestaan arvioi, etteivät Catherine ja William ole kenties koskaan vaikuttaneet "näin rakastuneilta" esiintyessään julkisesti. Pari on ollut yhdessä jo noin 20 vuotta ja he menivät naimisiin vuonna 2011. Catherinella ja Williamilla on kolme lasta.