Prinsessa Catherine nähdään huomenna julkisuudessa! Kertoo voinnistaan koskettavassa päivityksessä

– Olen ollut otettu kaikista ystävällisistä tuki- ja kannustusviesteistä parin viime kuukauden aikana. Se on todella tehnyt suuren vaikutuksen Williamille ja minulle, ja se on auttanut meitä molempia vaikeampien aikojen yli. Olen edistynyt hyvin, mutta kuten kaikki kemoterapian läpikäyneet tietävät, on hyviä ja huonoja päiviä. Huonoina päivinä olo on heikko ja väsynyt, ja on pakko antaa kehon levätä. Mutta hyvinä päivinä, kun olo on vahvempi, haluaa ottaa kaiken irti hyvinvoinnista, Catherine kirjoitti.