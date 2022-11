Prinsessa Anne ei koskaan kättele – paljasti syyn ja näpäytti nuorempia kuninkaallisia: "Olen pitänyt siitä kiinni"

Vuonna 2018 julkaistussa dokumentissa Queen of the World prinsessa avasi kuninkaallisen perheen sääntöjä ja sitä, kuinka ne ovat muuttuneet vuosien saatossa.

/All Over Press

/All Over Press

– Ei ole minun asiani sanoa, että se on väärin. Mielestäni alkuperäinen käsitys oli kuitenkin se, että on ilmeisen absurdia alkaa kättelemään. Minusta tuntuu, että siitä on tullut kättelyharjoitus eikä kävelylenkki, jos ymmärrät mitä tarkoitan. Joten se on muuttunut, prinsessa sanoi ja viittasi kuninkaallisen perheen nuorempiin jäseniin.