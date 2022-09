Asiantuntija: Williamin ja Catherinen kehonkieli eroaa valtavasti Harrysta ja Meghanista: "Harry on paljon tunteellisempi"

Prinssi Williamin ja prinsessa Catherine sekä prinssi Harry ja herttuatar Meghan tervehtivät satoja kuningatar Elisabetia muistamaan tulleita ihmisiä lauantaina 10. syyskuuta Windsorin linnan edustalla. Kehonkielen asiantuntija Tonya Reimanin mukaan parien välillä on jättiläismäinen ero kehonkielessä ja siinä, miten he lähestyvät toisiaan.

Harry piti koko kävelyn ajan Meghania kädestä kiinni, kun William ja Catherine käyttäytyivät enemmän kuin kuninkaalliset ja pitivät hiukan etäisyyttä toisiinsa. Kädestä pitämisen Reiman näki enemmän niin, mitä William ja Catherine pitävät sopivana ja miten Harry ja Meghan parhaiten viihtyvät. William ja Catherine tietävät roolinsa ja sen, mitä heiltä odotetaan kuninkaallisen perheen jäseninä.

Prinssi Williamista levisi video, joka sai aikaan kritiikkiä hänen herrasmiesmäisyyden puutteestaan ​​vaimoaan kohtaan, kun Harry ryntäsi Meghanin viereen ja avasi auton oven, kun nelikko lähti tapahtumasta yhdessä lauantaina.

– William ei aio avata ovea, koska hän tietää, että joku avaa oven hänelle (Catherinelle). Meghanille ja Harrylle se on enemmän hellä hetki. Heillä on erilainen suhde. Ja tämä on myös suhde, jonka he esittävät julkisuuteen. En kuitenkaan saanut heidän nonverbaalisten vihjeidensä perusteella vaikutelmaa, että tämä olisi jotain, mitä he tekivät tarkoituksella yleisön vuoksi. Minulle tuli tunne, että kyse oli enemmän siitä, kuinka he jakavat suhteensa. Ja jos katsot Harryn kasvoja, näet eron, Reiman kommentoi.

Reiman korosti Harrylla ja Williamilla olevan eri persoonallisuus, vaikka heillä onkin sama kasvatus.

– Harry on vain paljon tunteellisempi, ja sillä tavalla hän on kasvanut. Kun katsoo kahta poikaa, reaktio on erilainen. Kun puhutaan siitä, mikä on asiallista, niin ajatellaan todennäköisesti Williamin olevan asiallisempi. Kaikki on vain kiinni siitä, mille he ovat altistuneet, Reiman sanoi.

Reimanin mukaan Harry selkeästi suojelee Meghania, mutta hänen kätensä takin päällä viestii myös siitä, ettei hän tuntenut oloaan valokeilassa kovin mukavaksi.

– Hän tekee usein näin. Käsien ristiminen auttaa tuntemaan olon vähemmän haavoittuvaiseksi. Kun näen tämän, en näe Harryn osalta epämukavuutta, mutta tunnen haavoittuvuuden, Reiman sanoi.

Catherinen Reiman näkee nimenomaan kuninkaallisena.

– Kun katsoo Katea, niin tunnistaa, että tämä on sitä, mihin häntä on valmisteltu. En usko, että kyse on siitä, kuka on parempi. Vaan enemmän siitä, kuka tuntee olonsa mukavammaksi niissä nahoissa, ja minulle se on Kate, Reiman sanoi.

Catherinen ilmeet olivat nöyrempiä ja kuninkaallisesti latautuneita.

– Näin hänet on kasvatettu. Katea halatessa välissä on kuin näkymätön muuri. Meghanin halaus on enemmän kuin ” Voi luoja, olemme parhaita ystäviä”. Ero on niinkin yksinkertaisessa seikassa kuin se, miten lähelle halatessa pääsee, ja se osoittaa eron kulttuurissa ja siinä, minkä tunteen saamme ihmisistä ja miten reagoimme, Reiman kiteytti.

Meghan oli ihmisille myös todella lämmin ja vieraanvarainen, halasi ja puhui heidän kanssaan ikään kuin he olisivat olleet hänen omaa perhettään.

‒ Kate saattaa tuntea jollain tasolla samalla tavalla, mutta hän ei osoita yhtä paljon tunteita. Kun katsot Harrya, hän on paljon avoimempi, mutta tuntee olonsa epämukavaksi. Hän tekee aina jotain, mikä osoittaa epämukavuutta, olipa se sitten käsien sulkeminen tai käden nostaminen, ei tosin koskaan töykeällä tavalla, vaan tavalla, joka viestii hänen tarpeestaan jonkinlaiseen esteeseen, Reiman analysoi.

Reiman sanoi Williamin olevan täysin kuninkaallinen ja kuvaili hänen persoonaansa sellaiseksi, joka viestii, ettei häntä tarvitse tulla liian lähelle.