Presidentti ei vietäkään joulua Helsingissä.
Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb viettävät tänä vuonna joulunpyhät Naantalin Kultarannassa, kertoo tasavallan presidentin kanslia.
Jouluaattona presidenttipari kuuntelee perinteisen joulurauhan julistuksen Turun Vanhalla Suurtorilla.
Tämän viikon perjantaina presidenttipari vastaanottaa perinteiset joulutervehdykset Presidentinlinnassa.
Maanantaina 22. joulukuuta Lucia-neito kuoroineen vierailee presidentin virka-asunnolla Munkkiniemessä tuoden joulutervehdyksensä presidenttiparille.
Tiistai-iltana 23. joulukuuta presidenttipari osallistuu Operaatio Ruokakassin järjestämään vähävaraisten joulujuhlaan Turun Logomossa, missä he tapaavat tilaisuuden järjestäneitä vapaaehtoisia sekä juhlavieraita.