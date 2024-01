Sauli Niinistön puhe saa kiitosta presidenttiehdokkailta

Sauli Niinistön seuraajaksi pyrkivät presidenttiehdokkaat kommentoivat Niinistön viimeistä uudenvuodenpuhetta kiitellen. Osa julkaisi myös omannäköisensä uudenvuodenpuheen tai tervehdyksen. Kokoomuksen Alexander Stubb nosti esille puheen rauhanviestin ja vetoomuksen yhteistyöstä ja keskinäisestä kunnioituksesta. – Kumpikin viesti on tärkeä rauhattomuuden ja epäjärjestyksen aikakautena. Ne luovat toivoa ja muistuttavat kansakunnan yhtenäisyyden merkityksestä, Stubb sanoi viestipalvelu X:ssä. Valitsijayhdistyksen ja vihreiden tukema ehdokas Pekka Haavisto totesi, että Niinistön kaudella Suomi on kohdannut monia vaikeita ja vahvaa harkintakykyä vaativia tilanteita, joista Suomi on selvinnyt hyvin. Siitä myös tasavallan presidentti ansaitsee kiitoksen, Haavisto totesi ja kiitteli samalla hyvää yhteistyötä viime hallituskaudella. – Arvostin tavattomasti tasavallan presidentin välitöntä ja tiivistä yhteydenpitoa ja ajatustenvaihtoa. Presidentti Niinistön toimintatapa on ollut harkitseva ja kuunteleva, Haavisto kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Toivoa ja varautumista

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho piti oman puheen, jossa hän varoitteli sisäisistä ja ulkoisista uhkakuvista ja kehotti varautumaan kaikkeen sellaiseen, mikä on nähtävissä ja ennakoitavissa. – Päättäjillä ei ole oikeutta huolettomuuteen eikä katteettomaan optimismiin, Halla-aho sanoi. SDP:n Jutta Urpilainen lähetti oman uudenvuodentervehdyksensä, jossa hän valoi toivoa ja kehotti huolehtimaan niistä asioista, jotka tekevät Suomesta puolustamisen arvoisen. – Presidentti Mauno Koiviston sanoin: "Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että käy hyvin", Urpilainen siteerasi. Valitsijayhdistyksen ehdolle asettama Mika Aaltola kuvasi puhetta "taatuksi Niinistöksi". – Hänellä oli testamenttipuheessaan selkeä tulevaisuuden visio. Euroopan on ryhdistäydyttävä tuomaan rauhaa maanosaan, se tehdään parhaiten kyvykkyyksiä nostamalla, Aaltola myötäili viestipalvelu X:ssä.

Kahta linjaa talouspolitiikasta

Vasemmistoliiton Li Andersson tarttui Niinistön pohdintaan talouspolitiikan yhteistyöstä.



– Mitä tulee parlamentaariseen yhteistyöhön talouspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä, täytyy sanoa, että Petteri Orpon hallitus on valinnut linjan, joka on mahdollisimman kaukana yhteistyöstä ja yhteisten nimittäjien hakemisesta, Andersson sanoi viestipalvelu X:ssä.



Valitsijayhdistyksen ja keskustan ehdokas Olli Rehn taas piti ajatusta talouspoliittisesta yhteistyöstä ilahduttavana.



– Terve talous on olennainen osa turvallisuuttamme. Tärkeä viesti: rauhan asia ei heikkoutta. Siksi eurooppalaisempi Nato ja sitkeä tuki Ukrainalle, Rehn tiivisti viestipalvelu X:ssä.



Myös Liike Nytin presidenttiehdokas Harry Harkimo kommentoi Suomen talouden näkymiä:



– En halua jättää kolmelle pojalleni ja heidän lapsilleen velkaista, taantuvaa ja ummehtunutta Suomea. Nyt on jokaisen suomalaisen herättävä ja ruvettava yhteistuumin toimeen. Yhdessä meidän on löydettävä taantuneelle Suomelle uusi kehityksen ja kasvun polku, Harkimo julisti puheessaan.



Kristillisdemokraattien Sari Essayah piti Niinistön puhetta vahvana ja kiitti erikseen sen loppukaneettia.



– Tarvitsemme päättäväisyyttä rauhan eteen ja toivon säkeitä tulevaan, Jumalan siunausta unohtamatta, Essayah totesi viestipalvelu X:ssä.