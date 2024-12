Pääministeri Orpo: Suomi ei vaipunut horrokseen joulunpyhinä

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Suomen viranomaiset osoittivat joulunpyhinä, että Suomessa ei nukuttu tai vaivuttu horrokseen, vaan maan turvallisuudesta huolehdittiin myös tuolloin.

Orpon mukaan Suomen eri viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyö toimi Itämerellä tapahtuneen kaapelirikon yhteydessä erinomaisesti, kun ankkuria laahannut alus saatiin Suomen aluevesille ja suomalaisten tutkittavaksi.

– Kun tieto Itämerellä tapahtuneesta kaapelirikosta tuli, Suomi toimi välittömästi. Lisävahinkojen toteutuminen haluttiin estää ja saada tapahtunut mahdollisimman ripeästi tutkintaan, Orpo sanoo uudenvuodentervehdyksessään.

Yli viranomaisrajojen toimiva yhteistyö on Orpon mukaan yksi suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksista.

– Osoitimme ulkomaailmalle, että Suomi reagoi välittömästi mahdolliseen häirintään ja tihutyöhön. Suomalaisten sähkönsaanti oli turvattua. Kodeissa saatiin jatkaa rauhassa joulunviettoa, kun viranomaiset olivat valppaina ja toimivat.

"Putin ei saa kävellä neuvotteluista ulos voittajana"

Orpo kommentoi uudenvuodentervehdyksessään myös Ukrainan sotaa ja mahdollisia rauhanneuvotteluja, joista on keskusteltu etenkin Yhdysvaltojen presidentinvaalien jälkeen.

– Rauha voidaan kuitenkin saavuttaa vain ehdoilla, jotka Ukraina voi hyväksyä. Rauhaa ei voi tehdä Euroopan yli, eikä (Venäjän presidentti Vladimir) Putin saa kävellä neuvotteluista ulos voittajana, Orpo painottaa.

– Euroopan on otettava suurempi vastuu omasta turvallisuudestaan ja puolustuksestaan. Ei siksi, että Yhdysvaltain tuleva presidentti (Donald) Trump sitä vaatii. Vaan siksi, että se on Euroopan etu, Orpo jatkaa.

Rohkaisevia talousennusteita

Orpon mukaan hänen hallituksensa on tehnyt kuluneen vuoden aikana määrätietoisesti töitä Suomen talouden kääntämiseksi kestävälle uralle. Hallituksen tähän mennessä tekemien päätösten arvioitu työllisyysvaikutus on Orpon mukaan lähes 90 000 työllistä.

Orpo suhtautuu toiveikkaasti tulevan vuoden talousnäkymiin.

– Uudet talousennusteet ovat rohkaisevia. Ilman uusia ikäviä yllätyksiä vaikea aika on jo takanapäin. Taloutemme on jo kääntynyt hienoiseen kasvuun. Kodeissa arkea helpottaa se, että hintojen nousu on laantunut ja laskevat korot tuovat liikkumatilaa asuntovelallisten kukkaroon, Orpo arvioi.

Vaikka talous lähteekin kasvuun, Orpo varoittaa, että Suomessa joudutaan silti jatkamaan sopeuttamista ja jakamaan niukkuutta vielä pitkään. Orpon mukaan kasvavat puolustus- ja hoivamenot tarkoittavat vaikeita valintoja myös jatkossa.

– Talouden tasapainottamista on jatkettava niin tämän kuin tulevankin hallituskauden ajan. Jatkuvasti ei voi elää velaksi. Kyse on sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Vain taloudellisesti kestävällä pohjalla seisova valtio voi panostaa myös turvallisuuteen, Orpo sanoo.

– Suomi on hyvinvointiyhteiskunta, ja sellaisena se myös pysyy, kun saamme velkaantumiskehityksen taitettua, Orpo summaa.

