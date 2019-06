"Jos haluaa mennä pitkälle, pitää mennä yhdessä" – Rinne muistutti presidentille pitämässään puheessa nopeasta ja pitkälle menevästä ilmastonmuutoksen torjumisesta

Ulkoapäin kerrottiin, että asetelma on hyvin vaikea, joidenkin mielestä jopa mahdoton. Kokemuksesta tiedän, että ennakolta ei kannata julistaa asioita liian vaikeiksi, saati sitten mahdottomiksi, sillä se vie energiaa ratkaisujen tekemiseltä.

Sen pohjalta syntyi tulevaisuushallitus ja ohjelma, joka katsoo eteenpäin. Uudella hallituksella on vahva mandaatti kansalta tehdä tulevaisuuspolitiikkaa ja rakentaa kestävän kehityksen Suomea.

Hallitus julkaisi ohjelmansa uudessa keskustakirjasto Oodissa. Suoraan suomalaisille, kansan keskellä ja sivistyksen äärellä. Kirjastoihin liittyy myös hyvä suomalainen periaate: Se, mikä on meillä lainassa, pitää palauttaa hyvässä kunnossa takaisin.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa meidän pitää mennä pitkälle - nopeasti. Siihen tämä hallitus on yhdessä sitoutunut. Otamme vakavasti koko ihmiskuntaa uhkaavan ilmastokriisin. Teemme sen paitsi lastemme ja tulevien sukupolvien takia, myös siksi, että se on oikein ja toiminnan aika on nyt. 2030-luvulla ei ole enää varaa kysellä, olisiko meidän sittenkin pitänyt toimia.