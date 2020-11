Presidentti Niinistö patistelee pääkaupunkiseudun ja hallituksen päättäjiä samaan pöytään: "Nyt mediasta on kuultu ajatuksia, jotka kannattaisi käydä ihan keskenään"

Niinistön mielestä keskustelua on käyty vain julkisuudessa.

– Nyt lähinnä mediasta on kuultu pääkaupunkiseudun ja Valtioneuvostonkin ajatuksia, jotka kannattaisi käydä ihan keskenään samassa pöydässä tai turvallisen yhteyden päässä, jotta tarkoin tiedettäisiin, mitä kukin haluaa, Niinistö kertoo MTV Uutisille.

– Tilannehan on se, että poikkeusolojen määritelmä pandemian suhteen hyvinkin täyttyy. Mutta tarvitaanko valmiuslakia, se on toinen kysymys, joka on esitettävä. Ainakin tässä vaiheessa näyttää siltä, että hallitus ei ole sitä tarvinnut.