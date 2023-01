Presidentti Niinistö: Nato-ratifiointi mahdollista viivästyä eduskuntavaalien yli – Suomessa korkea aika havahtua myös sisäiseen turvallisuuteen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö muistutti Ylellä pitämässään uudenvuodenpuheessa, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on historiallisen käänteen edessä.

– Nyt olemme tilanteessa, jossa kahden maan ratifiointi yhä puuttuu. On mahdollista, että viivästys jatkuu kevään eduskuntavaaliemme yli. Tämäkin mahdollisuus oli esillä jo viime kevään keskusteluissa.

– On tietysti istuvan eduskunnan käsissä, halutaanko esitys liittymisestä omalta osaltamme ratkaista jo ennen vaaleja, Niinistö totesi puheessaan.

Niinistön mukaan on joka tapauksessa syytä uskoa, että jäsenyytemme toteutuu alkaneen vuoden kuluessa.

Korkea aika havahtua sisäiseen turvallisuuteen

Niinistön mukaan nyt on korkea aika havahtua myös maan sisäiseen turvallisuuteen. Ulkoisiin uhkiin Suomi on varautunut hyvin.

– Ulkoisiin uhkiin varautumisessa Suomella on ehkä sittenkin muita vähemmän korjattavaa ja anteeksipyydettävää. Valmiutemme ja suorituskykymme on vähintään kokoomme suhteutettuna Euroopan parhaimmistoa. Tämä työ jatkuu.

– On kuitenkin korkea aika havahtua myös sisäiseen turvallisuuteen. Suomi on avoin ja suvaitseva, olemme siinä ajattelussa hiipineet Pohjolan, ehkä maailmankin kärkeen. Siinä on paljon hyvää. Mutta olla suvaitsevaisin, siinäkin piilee sudenkuoppaa.