Niinistö: Ukrainan taistelut tuovat mieleen Suomen talvisodan – "Stalin ja Putin eivät osanneet tunnistaa oleellista tekijää"

– Sitä, että vapaassa maassa yksilöillä on tahtoa ja vakaumusta. Ja että yhdessä toimiva kansa on valtava voima.

– Kävi toisin. Empatian sijaan kun kyse on syvästä myötäelämisestä. Ukrainan asia on otettu omaksi. Ja tuki Ukrainalle vain vahvistuu.

Kaksi erilaista maailmankuvaa

– Miten on mahdollista, että Eurooppaa halkova maantieteellinen raja onkin tosiasiassa kahden kokonaan erilaisen maailmankuvan raja?

– Rajan tällä puolen on mahdotonta edes kuvitella, että jonkun kansakunnan mieleen tulisi aloittaa sotiminen. Venäjän puolella rajaa asia on toisin.

Niinistö sanoi eron olevan fundamentaalinen. Hänen mukaansa kyse on viime kädessä ihmisyyden ja elämän kunnioittamisesta.

Samalla Niinistö katsoo, että rauhastakin on uskallettava puhua. Jokainen päivä sotaa Ukrainassa kasvattaa sen lohdutonta hintaa, Niinistö totesi.

– Näkymä on synkkä. Mutta oikeudenmukainen rauha on päämääränä niin tärkeä, että kaikki aidot yritykset sen eteen ovat kannatettavia.

"Paha ei pelkällä hyvällä hiljene"

Niinistö muistuttaa, että sotia on käyty paitsi Lähi-idässä ja Afrikassa myös Euroopassa: Balkanilla, Georgiassa, ja Ukrainassakin jo kohta yhdeksän vuoden ajan.

– Ehkä meillä – Suomessa, Pohjoismaissa, Euroopassa, lännessä laajemminkin – on vain haluttu tuudittautua siihen, ettei julmuus tänne ulotu, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan ei suinkaan ole niin, että hyvän ajattelu ja esiintuominen pitäisi lopettaa. Hänen mukaansa on kuitenkin ymmärrettävä, että maailmassa on myös pahaa.

– Paha ei pelkällä hyvällä hiljene. Pahaa vastaan on oltava päättäväisyyttä ja lujuutta. Kuitenkin aina niin, ettemme itse pahaan sorru ja syyllisty.

Aika havahtua sisäiseen turvallisuuteen

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on Niinistön mukaan historiallisen käänteen edessä.

Suomen jäsenyydeltä sotilasliitossa puuttuu yhä kahden Nato-maan eli Unkarin ja Turkin ratifiointi. Niinistön mukaan on mahdollista, että viivästys jatkuu kevään eduskuntavaalien yli.

– On joka tapauksessa syytä uskoa, että jäsenyytemme toteutuu alkaneen vuoden kuluessa. Silloin päättyy sotilaallisen liittoutumattomuuden aikakautemme.

Niinistön mielestä on korkea aika havahtua myös sisäiseen turvallisuuteen.

– Suomi on avoin ja suvaitseva, olemme siinä ajattelussa hiipineet Pohjolan, ehkä maailmankin kärkeen. Siinä on paljon hyvää. Mutta olla suvaitsevaisin, siinäkin piilee sudenkuoppaa.

– Paha kun on taitava löytämään sen kaikkein löysimmän.

Kanssaihmisten auttavan käden aika

– Muistutan kuitenkin, ettei selviytymistä mitata keskimäärillä. On välttämätöntä, että myös heikoimmassa asemassa olevat selviytyvät. Tässä on kanssaihmisten auttavan käden aika.

Lisäksi presidentti nosti esiin, että ilmastonmuutosta on hillittävä ja luontokato pysäytettävä.

– Toivoa onneksi on. Päättyneen vuoden rohkaisevin uutinen saatiin aivan joulun alla Montrealin luontokokouksesta, jossa sovittiin luontokadon pysäyttämisestä vuoteen 2030 mennessä. Vaikka tavoite on äärimmäisen kunnianhimoinen, suunta on ainoa mahdollinen.