Presidentti Niinistö kommentoi Rovaniemen pettymykseksi jäänyttä kokousta MTV:lle – asetelmat eivät muuttuneet huippukokouksen osalta: "Olen ilmoittanut kaikissa yhteyksissä, että Suomi on valmis järjestämään"

– Suomelle ja muillekin pienille jäsenmaille on tärkeää se, että jos keskusteluja ei käydä meidän kuullen, ne käydään kahden tai kolmen kesken. Aina on parempi, että pienetkin ovat mukana.

Huippukokous mahdollinen



– Idea on heitetty ja siihen on suhtauduttu vakavasti. Jos kävisi niin, että suurten maiden välit tästä putsaantuisivat, niin saattaisipa hyvinkin tulla kysymykseen. Minä olen ilmoittanut kaikissa yhteyksissä, että Suomi on edelleen hyvin valmis järjestämään tällaisen. Se ei ole kiinni siitä, kuka on arktisen neuvoston puheenjohtaja.