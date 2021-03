Presidentti Niinistö kertoo perheensä korona-arjesta IS:lle: "Liikunta ja leikki" – nämä asiat auttavat jaksamaan

Erikoishaastattelussa presidentti Niinistöltä kysyttiin, miten tiiviiksi he ovat rajanneet sosiaaliset kontaktit ja mikä auttaa presidenttiä jaksamaan synkän koronatilanteen keskellä.

– Pienissä porukoissa eli omassa piirissä ruokapöydässä istutaan. Samalla tavoin kuin monen muunkin elämämme on siinä mielessä rajoittunutta. Olen harrastanut liikuntaa hyvinkin aktiivisesti ja huomannut jokaisen kerran jälkeen, että on vähän reippaampi olo. Liikunta ja leikki, Niinistö kertoo IS:lle.

Niinistö ymmärtää, että monen koronakestävyys on nyt koetuksella, kun pandemian kanssa on taisteltu vuoden ajan. Hän sanoo, että raskainta on elää jatkuvassa vuoristoradassa.