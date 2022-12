Presidentti Halonen: Joskus tuntuu, että Ukrainan kautta elämme talvisotaa uudelleen

– Joskus tuntuu, että Ukrainan kautta me elämme talvisotaa uudelleen. Nyt tietysti helpottuneina sen puolesta, että rauhassa kuitenkin. Suomalaiset on sellaisia käytännön ihmisiä, Halonen sanoi.

Halosen mukaan Linnan keskusteluissa on ollut paljon esillä Suomen Nato-jäsenyyshakemus, joka tehtiin Venäjän hyökkäyssodan vuoksi.

– Jos sitä (hakemuksen tekemistä) vertaa häihin, voi sanoa, että kyllä ne häät ovat tärkeät, mutta keskustelu näyttää siirtyneen siihen, millainen avioliitto on tulossa. Siihen kannattaa kiinnittää huomiota, miten me asettaudumme Naton sisällä.

Tunnelma juhlissa on kuitenkin vaikuttanut lämpimältä.

– Minusta tuntuu, että ihmiset ovat tavattoman onnellisia siitä, että he ovat päässeet tänne.

"Itsenäisyys on aina sellainen asia, jota kannattaa juhlia"

Myös perussuomalaisten kansanedustaja Ritva "Kike" Elomaasta vaikuttaa siltä, että juhlia on todella odotettu koronapandemian aiheuttaman tauon jälkeen.

Hän uskoo, että Ukrainan sota on tehnyt asian ihmisille entistäkin läheisemmäksi ja tärkeämmäksi.

– Me näemme Ukrainan tapahtumat ja osaamme arvostaa sitä, että meidän itsenäisyyttämme on aikanaan puolustettu. Näemme sen hirvittävän taistelun, johon ukrainalaiset joutuvat. Samalla olemme iloisia ja tyytyväisiä siitä, että olemme pystyneet tekemään Nato-ratkaisun. Isänmaallisuus on mielestäni aika vahvaa tällä hetkellä, Orpo sanoo.