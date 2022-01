Presidentti Biden pitää parhaillaan vuoden 2022 ensimmäistä tiedotustilaisuuttaan

23.11 Paras tapa taistella hintojen nousua vastaan, on lisätä tuottavuuttamme. Pandemialla on ollut maailmanlaajuinen vaikutus talouteen.

23.08 Emme ole menossa takaisin lockdowneihin. Koulut pysyvät auki maassamme. Tämä on menossa parempaan suuntaan. Emme ole vielä siinä vaiheessa, mutta olemme menossa sitä kohti, Biden sanoo.

23.00 Puhe alkaa. Biden puhuu pandemiatilanteen kuormittavuudesta ja siitä miten raskasta aika on ollut. Hän puhuu myös rokotteiden kattavuudesta väestöstä ja muistuttaa ihmisiä ottamaan rokotteet ja niiden tehosteet.

Presidentti Biden on pitänyt tammikuun aikana jo kaksi isompaa puhetta. Näistä ensimmäisen Biden piti kongressitalon valtauksen vuosipäivänä 6. tammikuuta. Toisen, äänestysoikeuslainsäädäntöä käsitelleen puheensa presidentti piti 11. tammikuuta.

Selvästi vähemmän tiedotustilaisuuksia

Biden on pitänyt edeltäjiään selvästi vähemmän varsinaisia tiedotustilaisuuksia sekä antanut vähemmän pitkiä haastatteluita. Kalifornian yliopiston tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan Biden piti ensimmäisen presidenttivuotensa aikana yhteensä yhdeksän varsinaista tiedotustilaisuutta.

Bidenin hallinto on puolustanut presidenttiä ja sanonut, että tämä on antanut toimittajille mahdollisuuden esittää kysymyksiä lukuisissa epävirallisissa tilanteissa. American Presidency -tutkimusprojektin mukaan Biden onkin vastannut median kysymyksiin kaikkiaan 216 otteeseen, kun Trumpin osalta sama luku on 120 ja Obaman 46.