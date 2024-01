Presidentinvaalien toisen kierroksen ennakkoäänestys pyörähtää käyntiin pian – Näin äänestys etenee

Näin presidentinvaalien toisen kierroksen äänestys etenee – Helsingin vaalipiirilautakunta laatii toista kierrosta varten uuden ehdokasluettelon. Ehdokkaiden äänestysnumerot pysyvät ennallaan. – Ilmoittautuminen toisen kierroksen kotiäänestykseen päättyy tiistaina 30. tammikuuta kello 16. Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän liikkumis- ja toimintakyky on rajoittunut niin, ettei hän pääse ilman kohtuuttomia vaikeuksia ennakkoäänestyspaikalle tai vaalipäivänä omalle äänestyspaikalleen. – Kotimaan ennakkoäänestys on käynnissä keskiviikosta 31. tammikuuta tiistaihin 6. helmikuuta. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. – Ulkomaan ennakkoäänestys on käynnissä keskiviikosta 31. tammikuuta lauantaihin 3. helmikuuta. – Varsinainen toisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntai 11. helmikuuta. Vaalipäivänä äänioikeutetut voivat äänestää omalla äänestyspaikallaan aamuyhdeksästä iltakahdeksaan. – Toisen kierroksen tulos vahvistetaan keskiviikkona 14. helmikuuta. (Lähde: STT)